San Sebastiano la Polizia Locale di Castiglion Fiorentino stila il bilancio di un anno di attività

La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha pubblicato il bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno. Nel periodo sono stati controllati più di 2000 veicoli, con numerose sanzioni elevate per violazioni del codice della strada. Sono stati inoltre riscontrati casi di patenti false e ritirati alcuni documenti. Questi dati riflettono l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sulla viabilità nel territorio.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Controllati oltre 2000 veicoli. Questa intensa attività ha portato ad elevare su strada 179 multe per guida senza assicurazione, 81 sanzioni per eccesso di velocità, 26 patenti ritirate e 3 patenti false rinvenute. Sono questi alcuni numeri che raccontano un anno di attività della Polizia Locale di Castiglion Fiorentino resi noti nel giorno di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani. E questa mattina, nella Chiesa di San Francesco, si è tenuto un momento di preghiera celebrato da S. E. Arcivescovo Italo Castellani al termine del quale il sindaco ha ringraziato per l’operato gli uomini e le donne del corpo di Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Sebastiano, la Polizia Locale di Castiglion Fiorentino stila il bilancio di un anno di attività La Polizia locale celebra il patrono San SebastianoIl Corpo di Polizia Locale di Parma ha commemorato San Sebastiano Martire, patrono degli agenti, con una Santa Messa nella chiesa di San Vitale, officiata dal Vescovo Monsignor Enrico Solmi. Festa di San Sebastiano, Leccese: “La riforma della Polizia locale non è più rinviabile”Durante le celebrazioni per San Sebastiano, il sindaco di Bari Vito Leccese ha sottolineato l’urgenza di riformare la Polizia locale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Celebrazione di San Sebastiano - patrono della Polizia Locale; San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale; Polizia locale, a Tione la quindicesima Giornata; San Sebastiano, la Polizia Locale celebra il suo patrono: un anno di lavoro al servizio della città. San Sebastiano, la Polizia Locale di Castiglion Fiorentino stila il bilancio di un anno di attività - Controllati oltre 2.000 veicoli. Il dato più allarmante che emerge è quello per guida senza assicurazione. Rispetto al 2024 c’è stato un aumento del 30% portando il numero delle contravvenzioni a 179 ... msn.com Albano – Polizia Locale in festa per San Sebastiano: le celebrazioni ospitate nel Santuario di Santa Maria della Rotonda - Questa mattina, presso il Santuario di Santa Maria della Rotonda, ad Albano, si è svolta la celebrazione religiosa in onore di San Sebastiano, Patrono ... castellinotizie.it La polizia locale ha festeggiato il patrono San Sebastiano. La messa è stata presieduta dal vescovo Santo Marcianò nella chiesa di Santa Maria Goretti a Frosinone alla presenza di numerose autorità. Per l’occasione ha parlato ai nostri microfoni il Comandan facebook #20gennaio #Santodelgiorno Si celebra San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia locale. Educato alla fede cristiana nel capoluogo lombardo, è tradizionalmente invocato contro le epidemie: San Carlo Borromeo ne ravvivò il culto durante la peste che col x.com

