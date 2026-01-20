roma salvini e gualtieri contestati dagli abitanti di tor bella monaca

Durante una visita al cantiere di Tor Bella Monaca, il sindaco Gualtieri e il ministro Salvini sono stati contestati dagli abitanti locali. L’incontro, legato alla riqualificazione del comparto R5 del piano di zona, ha mostrato le tensioni presenti nel quartiere. La visita si inserisce nel contesto dei progetti di riqualificazione finanziati dal Pinqua, ma ha incontrato una risposta critica da parte della comunità.

Brutta accoglienza per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro delle Infrastrutture e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini in visita al cantiere per la riqualificazione del comparto R5 del piano di zona di Tor Bella Monaca (finanziato nell'ambito del Pinqua). Dopo una breve visita all'interno della nuova torre che sorgerà nel comparto R5 un gruppo di cittadini ha voluto far sentire la propria voce contestando "la passerella della politica in un quartiere pieno di problemi". "Io abito qui da più di cinquanta anni – racconta Dandolo Fabbri, abitante storico di Tor Bella Monaca – sono venuto qui a nome di molte famiglie del mio palazzo, io abito nelle case del Comune a fianco ai cantieri qui a via dell'Archeologia e abbiamo l'ascensore rotto da mesi.

