La lama di venti centimetri portata in classe Lo scatto prima dell’omicidio che circola su Whatsapp – La foto

Un’immagine circolata su WhatsApp mostra la lama di 20 centimetri usata nell’omicidio di Abanoub Youssef, l’adolescente di 18 anni ucciso in classe all’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia. La scoperta di questo particolare contribuisce a chiarire i dettagli dell’accaduto, sollevando interrogativi sulla presenza di armi all’interno delle scuole e sulle misure di sicurezza adottate.

La lama che ha ucciso Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato in classe all’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, era lunga venti centimetri. A dimostrarlo una foto, scattata in aula, prima dell’aggressione da parte del compagno 19enne, che circola nelle chat Whatsapp dell’istituto. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, poi arrestato, avrebbe portato il coltello da casa. Per questo ora ul giovane di 19 anni, rischia l’omicidio aggravato dalla premeditazione. Il sindaco Peracchini: «Uso del coltello solo in alcune etnie». «Purtroppo c’è una cultura nell’uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile. 🔗 Leggi su Open.online

