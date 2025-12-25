Telefono Azzurro | linee di ascolto sempre attive a Natale per bambini e adolescenti

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche durante le festività natalizie Telefono Azzurro non si ferma. Le linee di ascolto restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire supporto, ascolto e intervento a bambini e adolescenti che vivono situazioni di disagio, fragilità, paura o solitudine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Natale 2025, le linee di Telefono Amico Italia in ascolto di chi è solo durante le festività

Leggi anche: La coppia arrestata e la bimba vittima di abusi, Telefono Azzurro: "Ascolto fondamentale, violenze spesso nel silenzio"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Telefono Azzurro, anche a Natale le linee d’ascolto aperte 24 ore su 24; Telefono Azzurro: linee di ascolto sempre attive a Natale per bambini e adolescenti; Telefono Azzurro non chiude per Feste: sempre attive le linee di ascolto per bambini e adolescenti; Infanzia, il rischio è sotto l’albero ma Telefono Azzurro c’è.

Telefono Azzurro: linee di ascolto sempre attive a Natale per bambini e adolescenti - Anche durante le festività natalizie Telefono Azzurro non si ferma. orizzontescuola.it

telefono azzurro linee ascoltoTelefono Azzurro, anche a Natale le linee d’ascolto aperte 24 ore su 24 - Servizio no stop per offrire a bambini e adolescenti supporto da parte di professionisti qualificati capaci di intervenire in momenti di disagio, fragilità, ... repubblica.it

telefono azzurro linee ascoltoTelefono Azzurro non chiude per Feste: sempre attive le linee di ascolto per bambini e adolescenti - Ma anche perché, proprio tra Natale e Capodanno, questo disagio potrebbe acuirsi, complici l’aumento del tempo trascorso in casa, l’isolamento o una mag ... iodonna.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.