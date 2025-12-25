Telefono Azzurro | linee di ascolto sempre attive a Natale per bambini e adolescenti
Anche durante le festività natalizie Telefono Azzurro non si ferma. Le linee di ascolto restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire supporto, ascolto e intervento a bambini e adolescenti che vivono situazioni di disagio, fragilità, paura o solitudine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
