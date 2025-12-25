Telefono Azzurro | linee di ascolto sempre attive a Natale per bambini e adolescenti

Telefono Azzurro non chiude per Feste: sempre attive le linee di ascolto per bambini e adolescenti - Ma anche perché, proprio tra Natale e Capodanno, questo disagio potrebbe acuirsi, complici l’aumento del tempo trascorso in casa, l’isolamento o una mag ... iodonna.it

Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS, servizio sempre attivo anche a Natale. Gli operatori del servizio di tutela dei minori rispondono 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero gratuito 19696 e al Servizio Emergenza Infanzia 114 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.