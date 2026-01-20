Salernitana Tifosi delusi e parole sconcertanti | chiacchiere e pochi fatti

La Salernitana attraversa un momento difficile, con tifosi delusi e dichiarazioni che generano sconcerto. Le parole si susseguono senza corrispondere ai risultati sul campo, mentre le retrocessioni consecutive evidenziano un percorso complicato negli ultimi anni. In questo articolo analizzeremo la situazione attuale, cercando di comprendere le cause di una crisi che coinvolge società, staff e tifoseria.

Due. Come le retrocessioni consecutive. Come gli ultimi, umilianti anni vissuti dal popolo granata. Per un osservatore distratto, per chi dovesse valutare la situazione attuale senza il "carico" di amarezza ed incertezza che avvolge l'ambiente, tutto quello che sta girando attorno alla Salernitana potrebbe sembrare esagerato, fuori misura. Potrebbe, appunto. Nella realtà la città e il pubblico di fede granata sono stanchi. Stanchi di una navigazione a vista "imbellettata" da un campionato di vertice. Ma pur sempre di serie C e, soprattutto, non da assoluti protagonisti.

