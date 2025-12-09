Sala | Le parole di Fontana? Ha ragione la politica romana non ama Milano da illo tempore

“Ha senz’altro ragione Fontana, la politica romana non ama Milano, ma questo non certo con la mia e la sua gestione, ma da illo tempore”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di conferimento del Premio Ispi 2025, commentando l’intervista rilasciata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla “assenza” delle istituzioni romane alla Prima della Scala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

