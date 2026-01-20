Due uomini stranieri residenti a Benevento sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver rubato una borsa da lavoro a un avvocato in un bar del centro città. L’intervento ha portato al deferimento in stato di libertà dei sospettati, che ora sono sotto indagine. L'episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine locali nel contrastare i reati nelle aree pubbliche del capoluogo sannita.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due uomini di nazionalità straniera, domiciliati a Benevento, ritenuti responsabili del furto di una borsa da lavoro ai danni di un avvocato del capoluogo sannita. Il furto è stato denunciato nella mattinata di ieri dalla vittima, che ha riferito di essere stata derubata pochi minuti prima all’interno di un bar del centro cittadino. A seguito della segnalazione, gli agenti hanno acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Nel corso dei consueti controlli stradali del turno pomeridiano, gli operatori della Volante hanno riconosciuto nei due soggetti, di 31 e 39 anni, i probabili autori del furto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rubano la borsa a un avvocato in un bar del centro: due denunciati a Benevento

