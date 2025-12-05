Arce rubano cellulare in un bar | identificati e denunciati due giovani del posto

I militari della Stazione Carabinieri di Arce hanno concluso in tempi rapidissimi un’attività investigativa avviata dopo il furto di un telefono cellulare avvenuto all’interno di un bar del paese. L’episodio si è verificato nella sala scommesse del locale, dove il proprietario aveva lasciato il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

