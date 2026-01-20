Rovesciata senza senso in pieno recupero | il Brighton pareggia così
Nel recupero, Kostoulas del Brighton realizza un gol spettacolare con una rovesciata dopo uno stop di petto. L'azione permette al Brighton di pareggiare contro il Bournemouth, con il risultato finale di 1-1. Un episodio che ha segnato un punto importante nel corso della partita, dimostrando spontaneità e tecnica.
In pieno recupero, Kostoulas del Brighton si inventa questa rovesciata dopo uno stop di petto a regola d'arte: è il gol che pareggia i conti con il Bournemouth, partita che finirà infatti 1-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Classe senza età: Stop e rovesciata senza senso a 40 anni!
Leggi anche: Al Cesena non bastano Adamo e il Var, il Padova pareggia in pieno recupero
Chiariello: Mazzocchi in fuorigioco per un centimetro, non inventate storie! Lucca al 90' che senso ha? Oggi è trattato come un bidone senza possibilità di dimostrare nulla.
Prima di tacco, poi in rovesciata: i primi due gol di Shaqueel #VanPersie da professionista sono da sogno Il figlio d’arte illude il #Feyenoord, che pareggia i conti ma non basta @manolotime #ComoTV - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.