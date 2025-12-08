Al Cesena non bastano Adamo e il Var il Padova pareggia in pieno recupero
Cesena, 8 dicembre 2025 – Il Cesena lascia due punti all’Euganeo, pasticciando in pieno recupero e un pallone vagante in area che s’infila sotto al guantone di Klinsmann, bacia il palo e si insacca per il pareggio biancoscudato al terzo dei 6 minuti di recupero. E dire che il Padova fra le mura amiche è in piena crisi di risultati: la vittoria manca da oltre due mesi. Ma, per spiegare il divario fra le due formazioni, basta dire che si sono affrontate la seconda peggior squadra per rendimento interno (appena 7 punti per il Padova, peggio solo lo Spezia con 6) e la seconda migliore per rendimento esterno (15 punti per il cavalluccio, meglio solo il Frosinone con 17). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
La Domenica Latina di Cesena PREFESTIVA attenzione apertura ore 20 e si balla fino a tardi Domenica 7 Dicembre SUPER PREFESTIVO Apertura ore 20.00 NEW APERICENA Ingresso 10€ con consumazione buffet 2€ ATTENZIONE BUFFET - facebook.com Vai su Facebook
Al Cesena non bastano Adamo e il Var, il Padova pareggia in pieno recupero - L'esterno insacca una splendida parabola, i padroni di casa segnano la rete dell’1- Scrive sport.quotidiano.net