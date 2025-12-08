al cesena non bastano adamo e il var il padova pareggia in pieno recupero

Cesena, 8 dicembre 2025 – Il Cesena lascia due punti all’Euganeo, pasticciando in pieno recupero e un pallone vagante in area che s’infila sotto al guantone di Klinsmann, bacia il palo e si insacca per il pareggio biancoscudato al terzo dei 6 minuti di recupero. E dire che il Padova fra le mura amiche è in piena crisi di risultati: la vittoria manca da oltre due mesi. Ma, per spiegare il divario fra le due formazioni, basta dire che si sono affrontate la seconda peggior squadra per rendimento interno (appena 7 punti per il Padova, peggio solo lo Spezia con 6) e la seconda migliore per rendimento esterno (15 punti per il cavalluccio, meglio solo il Frosinone con 17). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

