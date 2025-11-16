Roma Lazio Women 1-0: le giallorosse di Rossettini trionfano nel derby grazie alla rete di Di Guglielmo La partita è iniziata con grande intensità da parte della Roma Women, che ha cercato subito di imporre il proprio ritmo. La Lazio ha provato a difendersi compatta e a ripartire in contropiede, ma le giallorosse hanno avuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma Lazio Women 1-0: il derby va alle giallorosse di Rossettini. Decide il gol di Di Guglielmo, ecco come è andata la sfida