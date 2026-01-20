Roma tu non sarai più sola | anche il City di Guardiola si fa umiliare dal Bodö Glimt 3-1

La sconfitta del Manchester City di Guardiola contro il Bodö Glimt, con un punteggio di 3-1, rappresenta un episodio insolito nel panorama calcistico europeo. Dopo la pesante perdita della Roma di Mourinho in Norvegia, questa partita evidenzia come anche i club più quotati possano affrontare momenti difficili. Un risultato che invita a riflettere sulla imprevedibilità e la natura sempre in evoluzione del calcio internazionale.

Roma, tu non sarai più sola: anche il City di Guardiola perde col Bodö Glimt (3-1). La Roma di Mourinho perse 6-1 in Norvegia e fu uno sconquasso mediatico e calcistico. Sul campo del Bodö perde anche l’ex invincibile armata di Pep Guardiola. Il City viene sconfitto 3-1. Risultato a dir poco clamoroso. Il City è andato sotto addirittura 3-0 prima del gol di Cherki al 60esimo. Subito dopo, però, il Manchester è rimasto in dieci per la doppia ammonizione (e quindi espulsione) di Rodri. Per i norvegesi hanno segnato Høgh (due gol) e poi Hauge. Lo scorso anno il Glimt aveva eliminato la Lazio ai rigori ai quarti di finale dell’Europa League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Pronostico Bodø/Glimt-Manchester City: Guardiola dimentica il derbyLa sfida tra BodøGlimt e Manchester City si disputa martedì alle 18:45, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

