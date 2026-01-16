Dal 30 gennaio al 2 febbraio stop alla circolazione dei treni per lavori sula tratta Firenze-Pisa

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la circolazione ferroviaria tra Firenze e Pisa sarà sospesa per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, i viaggiatori dovranno pianificare diversamente i propri spostamenti, considerando eventuali alternative e modifiche agli orari. La sospensione riguarda una delle tratte principali della Toscana e si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio ferroviario.

PONTEDERA – Un weekend di passione si annuncia per le migliaia di pendolari e viaggiatori che si spostano lungo la dorsale ferroviaria toscana. Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per l’intero fine settimana (sabato 31 e domenica 1 febbraio), la linea Firenze-Empoli-Pisa subirà un drastico stop: la circolazione ferroviaria sarà completamente interrotta nel tratto tra Empoli e Pisa. Il blocco totale, comunicato ufficialmente da Rete Ferroviaria Italiana, è necessario per consentire due interventi strategici. A Pontedera, i cantieri si concentreranno sulla manutenzione delle opere civili al sottovia stradale di via delle Colline, mentre a Navacchio verranno portate avanti le attività propedeutiche alla soppressione definitiva del passaggio a livello, un nodo critico per la viabilità locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Treni, linea Empoli-Pisa: stop alla circolazione nell’ultimo weekend di gennaio

Leggi anche: Treni fermi tra Busto Arsizio e Malpensa: stop alla circolazione dal 12 al 17 gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ammissioni scuola infanzia comunale A.S. 2026/2027: dal 12 gennaio al 2 febbraio 2026; Antica sagra di Santa Dorotea dal 30 gennaio all'8 febbraio 2026; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Calendario Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi fino alla 24^ giornata.

Dal 31 gennaio al 17 febbraio #Venezia celebra l’anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di MilanoCortina2026 con un’edizione speciale del #CarnevaleVenezia2026 dedicata al tema “Olympus – Alle origini del gioco”! Un grande racconto collettivo - facebook.com facebook