La Roma prosegue il suo percorso di rafforzamento con un nuovo incontro strategico a Trigoria. Dopo gli acquisti di Donyell Malen e Robinio Vaz, il club valuta ulteriori interventi per migliorare la rosa. La giornata si concentra sulla pianificazione futura, mantenendo un approccio attento e mirato alle esigenze della squadra.

La giornata giallorossa si apre con un altro summit operativo nel quartier generale del club. Dopo gli innesti di Donyell Malen e Robinio Vaz, la Roma non rallenta e prepara le prossime mosse. Attorno al tavolo siedono Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara e Ryan Friedkin. Obiettivo chiaro: fare il punto sul mercato e individuare gli interventi necessari per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore. La linea è di continuità: valutazioni tecniche, sostenibilità economica e tempi rapidi. La notizia è riportata da Il Messaggero. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nuovo summit di mercato a Trigoria: si pianificano altri rinforzi

