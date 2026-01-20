Roma ha deciso di interrompere anticipatamente il prestito di Leon Bailey. L’esterno offensivo tornerà immediatamente all’Aston Villa, società proprietaria del suo cartellino. La scelta segna la conclusione della breve esperienza del giocatore con la maglia giallorossa, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

È finita prima del previsto l’esperienza di Leon Bailey alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di interrompere anticipatamente il prestito dell’esterno offensivo, che rientrerà immediatamente all’ Aston Villa, proprietario del cartellino. La scelta è maturata nelle ultime ore ed è già operativa. Bailey saluta Trigoria dopo appena sei mesi, segnati da un impiego ridotto e da continui stop fisici: 317 minuti complessivi in stagione non hanno mai permesso al classe ’97 di entrare davvero nelle rotazioni di Gian Piero Gasperini. Il rientro in Inghilterra è immediato. Il giocatore sarà già a disposizione di Unai Emery nel weekend, dopo che l’Aston Villa ha formalizzato oggi alla Roma la chiusura dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, finisce l’avventura di Bailey: prestito interrotto

Juventus Women, interrotto il prestito alla Ternana di Ferraresi: già pronta la nuova avventuraJuventus Women ha interrotto il prestito di Ferraresi alla Ternana, aprendo così una nuova fase per l’attaccante.

Leggi anche: L'Atalanta esonera Juric: dopo Roma e Southampton, finisce anche l’avventura a Bergamo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La Roma perde col Torino ed è eliminata dalla Coppa Italia; Il 2026 inizia con un punto: tra ACF Arezzo e Roma finisce 1-1; LIVE Juventus-Roma 2-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo; Blog | Quanto mancherà Valeria Fedeli, riformista rivoluzionaria sempre dalla parte delle donne - Alley Oop.

Roma, finisce l’avventura di Bailey: terminato in anticipo il periodo di prestito - Visualizzazioni: 0 Roma, finisce l’avventura di Leon Bailey: ritorno anticipato all’Aston Villa dopo sei mesi. Mercato giallorosso e nuovo corso già avviato. Dopo soli sei mesi trascorsi nella Capital ... calciostyle.it

Roma, è deciso: Leon Bailey saluta in anticipo, torna all'Aston Villa. Risolto il prestito - Finisce dopo appena sei mesi l’avventura di Leon Bailey alla Roma. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso e l’Aston. tuttomercatoweb.com

Il 2026 inizia con un punto: tra ACF Arezzo e Roma finisce 1-1 facebook

90’ | Finisce qui la gara tra #Torino e #Roma, i granata cadono dopo la vittoria in #CoppaItalia 0-2 # #TorinoRoma #SerieAENILIVE #ToroNews x.com