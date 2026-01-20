Risultati Champions League LIVE | in campo Inter Arsenal 1-3 e Copenhagen Napoli 1-1

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Champions League: in campo Inter-Arsenal, terminata con il risultato di 1-3, e Copenhagen-Napoli, conclusa 1-1. La redazione di JuventusNews24 offre un quadro completo sui risultati live delle partite in corso, con attenzione anche al percorso della Juventus nella competizione. Restate aggiornati per tutte le novità e analisi sulle sfide più importanti di questa fase del torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly).

Risultati Champions League LIVE: in campo Inter Arsenal 1-1 e Copenhagen Napoli 0-0Aggiornamenti in tempo reale dalla Champions League: attualmente in corso Inter-Arsenal 1-1 e Copenhagen-Napoli 0-0.

Risultati Champions League LIVE: in campo Inter Arsenal 1-2 e Copenhagen Napoli 0-0Aggiornamenti in tempo reale dai match di Champions League: l'Inter ha perso contro l'Arsenal per 1-2, mentre il Napoli e il Copenhagen si sono trovati sullo 0-0.

Champions League, Inter-Arsenal 1-2 e Copenaghen-Napoli 0-1. I risultati LIVEAl via la penultima giornata della fase a girone unico. I nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Arteta che punta alla vittoria per staccare matematicamente il pass per gli ottavi. I partenopei ...

Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli.

