Risultati Champions League LIVE | in campo Inter Arsenal 1-3 e Copenhagen Napoli 1-1

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Champions League: in campo Inter-Arsenal, terminata con il risultato di 1-3, e Copenhagen-Napoli, conclusa 1-1. La redazione di JuventusNews24 offre un quadro completo sui risultati live delle partite in corso, con attenzione anche al percorso della Juventus nella competizione. Restate aggiornati per tutte le novità e analisi sulle sfide più importanti di questa fase del torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

È RISUCCESSO! È LA STORIA DELLA BANCONOTA E DEL RISTORANTE! Psv Napoli 6-2 | Union SG Inter 0-4

