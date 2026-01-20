Risultati Champions League LIVE | in campo Inter Arsenal 1-1 e Copenhagen Napoli 0-0

Aggiornamenti in tempo reale dalla Champions League: attualmente in corso Inter-Arsenal 1-1 e Copenhagen-Napoli 0-0. La redazione di JuventusNews24 fornisce le ultime notizie sui risultati delle partite in programma e sul cammino della Juventus nel torneo. Restate con noi per seguire gli sviluppi e gli eventuali aggiornamenti sulle squadre italiane e le altre sfide in corso.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: in campo Inter Arsenal 1-1 e Copenhagen Napoli 0-0 Leggi anche: Risultati Champions League LIVE: in campo Inter e Atalanta Leggi anche: Risultati Champions League LIVE: storica vittoria del Pafos, in campo anche Inter e Atalanta Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. È RISUCCESSO! È LA STORIA DELLA BANCONOTA E DEL RISTORANTE! Psv Napoli 6-2 | Union SG Inter 0-4 Argomenti discussi: Calcio UEFA Champions League: dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Copenaghen-Napoli LIVE; Champions League, dove vedere le partite di Inter e Napoli oggi in TV: orari e canali; LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione diretta. Champions League, Inter-Arsenal 0-0 e Copenaghen-Napoli 0-0. I risultati LIVEAl via la penultima giornata della fase a girone unico. I nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Arteta che punta alla vittoria per staccare matematicamente il pass per gli ottavi. I partenopei ... tg24.sky.it Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. ilsussidiario.net Ottimi risultati degli atleti Maury Sport all’Universal Championship di Mantova che si è svolto dal 15 al 18 gennaio: emozioni, soddisfazioni, sorrisi, energia positiva e un gruppo felice e unito come una famiglia #ASDMaurySport #CreaLaTuaStoria - facebook.com facebook Momento delicato per la #Juventus: dopo i risultati dell'ultimo turno, i bianconeri scivolano fuori dalla zona #Champions La classifica aggiornata vede la Vecchia Signora superata dalla #Roma che sale a quota 42 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENT x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.