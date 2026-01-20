Risultati Champions League LIVE | il City cade in Norvegia

Segui in tempo reale i risultati della Champions League, con aggiornamenti sulle partite in corso e su tutte le gare in programma. In questa edizione, il Manchester City ha subito una sconfitta in Norvegia, mentre la Juventus prosegue il suo percorso nel torneo. Rimani informato sugli esiti delle partite e sulle classifiche, per seguire al meglio l’andamento della competizione continentale.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). Risultati Champions League LIVE: il City cade in Norvegia Risultati Champions League LIVE: in campo il City in NorvegiaSegui in tempo reale i risultati della Champions League, con aggiornamenti sulle partite in corso e su tutte le squadre coinvolte. Risultati Champions League LIVE: il Chelsea domina il Barcellona, scivolone del Manchester City Calcio UEFA Champions League: dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione diretta; Champions League femminile, la 4^ giornata su Sky; Sorteggio spareggi eliminazione diretta. Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. Inter-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Inter-Arsenal di SChampions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita Momento delicato per la #Juventus: dopo i risultati dell'ultimo turno, i bianconeri scivolano fuori dalla zona #Champions La classifica aggiornata vede la Vecchia Signora superata dalla #Roma che sale a quota 42

