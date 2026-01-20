Risultati Champions League LIVE | in campo il City in Norvegia

Da juventusnews24.com 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale i risultati della Champions League, con aggiornamenti sulle partite in corso e su tutte le squadre coinvolte. Questa pagina fornisce le ultime notizie e gli esiti delle sfide, tra cui il confronto tra il Manchester City e il club norvegese. Restate informati sul percorso della Juventus e sugli eventi principali della competizione europea, per avere una panoramica completa e precisa di quanto accade sul campo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati champions league live in campo il city in norvegia

© Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: in campo il City in Norvegia

Leggi anche: Risultati Champions League LIVE: il Chelsea domina il Barcellona, scivolone del Manchester City

Leggi anche: Risultati Champions League LIVE: Borussia Dortmund avanti, 2-0 Leverkusen in casa del Manchester City, Chelsea domina il Barcellona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Calcio UEFA Champions League: dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; LIVE Inter-Arsenal, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida fondamentale per la qualificazione diretta; Champions League femminile, la 4^ giornata su Sky; Sorteggio spareggi eliminazione diretta.

risultati champions league liveRisultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score della 7^ giornata (oggi 20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. ilsussidiario.net

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: vincono Psg e Barca! (oggi mercoledì 9 aprile 2025)Il PSG è però forse più squadra rispetto al recente passato e magari può anche fare affidamento su un piccolo vantaggio almeno nei quarti di finale, perché i risultati Champions League ci ... ilsussidiario.net

Bodø/Glimt-Juventus 2-3: gol e highlights | Champions League

Video Bodø/Glimt-Juventus 2-3: gol e highlights | Champions League

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.