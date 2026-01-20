Risanare San Siro con i soldi del Meazza la promessa della giunta Sala | ma il quartiere aspetta ancora buona parte degli 80 milioni già stanziati e mai usati

La giunta Sala ha annunciato il risanamento di San Siro con i fondi derivanti dalla vendita dello Stadio Meazza a Milan e Inter, per un totale di 197 milioni di euro. Tuttavia, una parte significativa di questi fondi, circa 80 milioni già stanziati, non è ancora stata utilizzata. Il progetto mira a investire nel quartiere, considerato tra i più a rischio di Milano, ma l’attuazione dei lavori appare ancora in ritardo.

Vendere le aree e lo Stadio Meazza a Milan e Inter per 197 milioni e devolvere poi parte del ricavato per “risanare” il quartiere di San Siro, considerato tra i più a rischio a Milano e, quindi, bisognoso di investimenti, cioè di soldi pubblici. È stata questa una (se non la principale) giustificazione addotta dalla giunta di Beppe Sala (e dai vertici del partito Democratico milanese) per far “ingoiare” alla pubblica opinione la cessione di un gioiello della corona della città. Del resto, proprio San Siro è il luogo di elezione dei “maranza”, i rapinatori col coltello che terrorizzano la città, l’area dove si deve finalmente intervenire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

