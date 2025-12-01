San Siro | il report sull’inidoneità del Meazza per gli Europei fu redatto dai club e mai verificato dal Comune

Non solo Inter e Milan hanno "collaborato" attivamente a determinare il prezzo con il quale il Comune di Milano ha venduto lo stadio di San Siro a Inter e Milan (dando la valutazione del bene, presa per buona dall'Agenzia delle Entrate), ma hanno anche provveduto a verificare le criticità del Meazza rispetto ai parametri richiesti dalla Uefa per ospitare le partite del Campionato europeo. Bocciandolo. Il report su San Siro mai controllato dagli uffici comunali. Non solo, quando i club hanno comunicato le asserite lacune, Palazzo Marino, allora proprietario dello stadio, non ha ritenuto necessario verificare se quanto asserito dai futuri acquirenti di San Siro fosse vero.

