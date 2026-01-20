A Montaione si sta valutando la creazione di un percorso museale dedicato ai reperti rinvenuti a Sant’Antonio. Il progetto mira a valorizzare le scoperte archeologiche, tra cui la statuetta di Ercole e il glirarium, ritrovati recentemente e già esposti al Museo Civico. Questa iniziativa intende offrire un’opportunità di approfondimento sulla storia locale e preservare il patrimonio archeologico della zona.

Montaione, 20 gennaio 2026 – “Il 2025 è stato l’anno del ritorno a casa della statuetta di Ercole scoperta ormai due anni fa, esposta al Museo Civico insieme al glirarium. Le campagne di scavo riprenderanno la prossima estate: la speranza è che possano emergere altri reperti. Ed una volta che saranno concluse, sarebbe bello provvedere alla ’musealizzazione’ del sito archeologico, per renderlo visitabile. Una richiesta che come amministrazione porteremo avanti, sperando di poter contare sul sostegno, anche economico, di Regione e Soprintendenza”. Il sindaco Paolo Pomponi ha illustrato i progetti e le speranze per gli scavi archeologici di Sant’Antonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Realizzare un percorso museale con i reperti trovati a Sant’Antonio”. Il progetto allo studio a Montaione

Sant'Antonio a Viterbo, parata dei cavalli e benedizione degli animali: orari, percorso e viabilitàA Viterbo, domenica 18 gennaio, si svolge la tradizionale celebrazione di sant'Antonio Abate con una parata dei cavalli e la benedizione degli animali.

Leggi anche: Ecco i tesori di Ambrosius. Il nuovo percorso museale

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

“Realizzare un percorso museale con i reperti trovati a Sant’Antonio”. Il progetto allo studio a Montaione - Il sindaco Paolo Pomponi ha illustrato lo stato dell’arte per il sito che ha ’regalato’ la statuetta di Ercole e il glirarium che sono stati esposti durante le Notti dell’archeologia al Museo Civico d ... lanazione.it