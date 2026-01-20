Arzano si è dimessa la sindaca Cinzia Aruta | Trovato una situazione critica Qui logoramento continuo
La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, si è dimessa, spiegando di aver incontrato una situazione critica e un logoramento continuo. La decisione è motivata dalla complessità della situazione, caratterizzata da criticità strutturali che necessitavano interventi profondi e non più rinviabili. La sua uscita rappresenta un momento importante per il Comune, che dovrà affrontare nuove sfide per garantire stabilità e sviluppo nel territorio.
