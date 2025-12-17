Supercoppa Conte | Vogliamo dare tutto Lukaku? Non ha minuti nelle gambe
In vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, il Napoli si presenta con grande determinazione e voglia di riscatto. La squadra si concentra sull’obiettivo di dare il massimo in campo, nonostante le sfide e le difficoltà. Conte sottolinea l’impegno collettivo, mentre Lukaku si trova ancora in fase di recupero, senza minuti nelle gambe. Una sfida intensa attende i partenopei, pronti a mettersi in gioco fino in fondo.
Il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan con uno spirito di riscatto e determinazione. A Riad, giovedì sera, la squadra di Antonio Conte arriverà con la voglia di reagire dopo i due stop consecutivi contro Benfica e Udinese, come sottolineato anche da Max Allegri parlando di un Napoli “arrabbiato”. Il tecnico azzurro ritroverà Lobotka a pieno regime, pronto a riprendere in mano il centrocampo, mentre in attacco sarà ancora Hojlund il punto di riferimento. Per Romelu Lukaku, invece, servirà ancora pazienza: “Non ha minuti nelle gambe, dobbiamo aspettarlo”, ha chiarito Conte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
