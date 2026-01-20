Pyongyang Kim licenzia il vice premier

Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, ha ufficialmente rimosso dal suo incarico il vice premier Yang Sungho, durante una visita al progetto di modernizzazione del Ryongsong Machine Complex. Questa decisione si inserisce nel contesto delle recenti riorganizzazioni politiche nel paese, che riflettono i cambiamenti in corso nella gestione delle attività economiche e amministrative nordcoreane.

0.22 Il leader nord coreano, Kim Jong-un ha licenziato immediatamente il vice premier Yang Sungho durante una visita al progetto di modernizzazione del Ryong song Machine Complex. La decisione è arrivata alla vigilia di un importante Congresso del Partito dei Lavoratori. Secondo l'agenzia ufficiale Kcna, il progetto ha causato difficoltà e rilevanti perdite economiche. L'agenzia afferma che "occorre rompere con le vecchie abitudini di disfattismo, irresponsabilità e passività" probabilmente riferendosi al vice premier estromesso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

