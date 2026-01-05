Esonero Slot il Liverpool licenzia l’allenatore? Possibile nuovo terremoto in Premier League Novità importanti

Il Liverpool potrebbe apportare cambiamenti alla guida tecnica, con voci di un possibile esonero di Arne Slot. Questa eventualità rappresenterebbe un nuovo capitolo di turbolenze nella Premier League, dove le dinamiche del club sono sotto osservazione. Di seguito, analizziamo le ultime novità e le implicazioni di questa eventualità per i Reds e il campionato inglese.

Esonero Slot, il Liverpool saluta l’allenatore? Altro terremoto in Premier League. Novità importanti in casa Reds L’avventura di Arne Slot sulla panchina del Liverpool è giunta al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Anfield ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico olandese, la cui posizione era ormai compromessa da mesi. La pazienza della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Esonero Slot, il Liverpool licenzia l’allenatore? Possibile nuovo terremoto in Premier League. Novità importanti Leggi anche: Esonero Vanoli: caos dopo Fiorentina Verona, Viola in silenzio stampa. Arrivano aggiornamenti sulla situazione allenatore! Novità importanti Leggi anche: Il Liverpool di Slot ha il peggior trend sui calci piazzati dei propri 33 anni di Premier League Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Chelsea licenzia l'erede di Maresca, Pep Guardiola lascia il Manchester City: le sette audaci previsioni per la seconda metà della stagione di Premier League. Esonero Slot, il Liverpool saluta l’allenatore? Altro terremoto in Premier League. Novità importanti in casa Reds - Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Anfield ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico olandese, la cui ... calcionews24.com

