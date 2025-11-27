Belen non sta bene. Ci era già passata, lo avevo confessato a posteriori, perché al tempo aveva preferito il silenzio, curarsi lontana dai riflettori (era l’estate di due anni fa), qualche campanello d’allarme c’era stato a Belve, dove non era apparsa completamente a suo agio e serena, e l’ultima sua apparizione pubblica, durante una intervista live dal palco, è immediatamente rimbalzata ovunque, sui social, tra preoccupazioni e -ahimé- sfottò. “ Belen è ubriaca “, “ Belen è strafatta “, “Ma con che coraggio si presenta così in pubblico?”. Alla fine la diretta interessata è stata costretta a intervenire in prima persona, con un video, per raccontare la verità: non era né ubriaca né drogata, nel senso pesante del termine. 🔗 Leggi su Dilei.it

Belen non sta bene: aiutare senza giudicare. Proviamoci per una volta