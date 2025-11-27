Belen non sta bene | aiutare senza giudicare Proviamoci per una volta
Belen non sta bene. Ci era già passata, lo avevo confessato a posteriori, perché al tempo aveva preferito il silenzio, curarsi lontana dai riflettori (era l’estate di due anni fa), qualche campanello d’allarme c’era stato a Belve, dove non era apparsa completamente a suo agio e serena, e l’ultima sua apparizione pubblica, durante una intervista live dal palco, è immediatamente rimbalzata ovunque, sui social, tra preoccupazioni e -ahimé- sfottò. “ Belen è ubriaca “, “ Belen è strafatta “, “Ma con che coraggio si presenta così in pubblico?”. Alla fine la diretta interessata è stata costretta a intervenire in prima persona, con un video, per raccontare la verità: non era né ubriaca né drogata, nel senso pesante del termine. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perché nessuno si è fermato e ha pensato bene che questa intervista non andava fatta? Belen è evidente che non sta bene da un po’ Vai su X
Dopo il video diventato virale che ha preoccupato tutti #BelenRodriguez spiega cosa le è successo. La Rodriguez durante un'ospitata all'evento di #VanityFairStories ha fatto preoccupare tutti perché sembrava alterata e faceva una gran fatica a parlare (trovat - facebook.com Vai su Facebook
Belen non sta bene: aiutare senza giudicare. Proviamoci per una volta - Belen interviene per spiegare le ragioni alla base della famosa intervista in cui appariva fuori di sé. Secondo dilei.it
Belen Rodriguez, il video che preoccupa i fan. "Avevo preso dei calmanti" - Il video dell'intervista, sul palco di un teatro, di Belen Rodriguez ha avuto una grande visibilità: la showgirl argentina è ... Secondo iltempo.it
Belen in difficoltà sul palco, scatta l’allarme dei fan: "Non sta bene" - Belen Rodriguez appare in difficoltà sul palco: il video virale solleva dubbi sulle sue condizioni e preoccupa i fan online. Riporta msn.com