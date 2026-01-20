Il derby tra Lissone e Agrate si conclude con la vittoria del Meda, interrompendo le rispettive serie positive. Dopo mesi di successi continui, le due squadre affrontano questa sconfitta prima dello scontro diretto previsto per il prossimo fine settimana. Un risultato che modifica gli equilibri in classifica e apre nuovi scenari nella corsa al vertice.

Non perdevano una partita da fine settembre e l’altra da fine novembre e proprio alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto fissato per il prossimo weekend, hanno interrotto la loro lunga striscia positiva di risultati. L’AC Lissone cedendo il passo in casa (a Bresso) contro l’Olimpic Trezzanese e la Speranza a cui non basta la doppietta di Borghi a Milano contro la rediviva Franco Scarioni che si impone 3-2 e dimezza il margine sulle due reginette del torneo da sei a tre lunghezze da recuperare. Nel girone B invece è un turno sicuramente favorevole all’Olginatese che mette 4 punti sulle inseguitrici ma anche al Meda che a Lesmo ottiene la quarta vittoria consecutiva (e la sesta nelle ultime sette giornate) e risale fino a -1 dalla zona playoff a braccetto con la Base che torna al successo di misura (1-0) contro la Pontelambrese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Lissone e Agrate ko. Il Meda vince il derby

