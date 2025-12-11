calciomercato promozione lissone e agrate super ufficializzati 3 acquisti

Le squadre di promozione si preparano al rush finale, con Lissone e Agrate protagoniste. A due giornate dalla pausa, le ufficializzazioni di tre nuovi acquisti rafforzano le ambizioni di vertice. Essere in testa alla classifica a questo punto della stagione rappresenta un passo fondamentale per affrontare con fiducia il girone di ritorno.

A due giornate dal giro di boa essere al primo posto significa avere meso già le basi per un girone di ritorno importante. Le aspettative estive, per ora, sono rispettate a Lissone e ad Agrate nel girone D di Promozione. Nonostante una partenza a handicap le due formazioni brianzole condividono la vetta con i milanesi della Franco Scarioni e, se si vuole fare il salto, nel mercato di dicembre occorre investire. I lissonesi hanno ufficializzato nei giorni scorsi due nuovi nomi. Detto addio a Gabellini, in difesa arriva il centrale classe 2003 Andrea Cammarano, in uscita dal Seregno dopo aver maturato quattro anni di esperienza tra Eccellenza e Promozione al Castello Cantù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net