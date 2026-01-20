Programma triennale di sviluppo turistico ok dalla Giunta | Pianificazione strategica per una Sicilia sempre più competitiva

La giunta regionale ha approvato il Programma triennale di sviluppo turistico 2026-2028, uno strumento fondamentale per la pianificazione e la crescita del settore turistico in Sicilia. Questo documento definisce le linee strategiche per migliorare la competitività e valorizzare le risorse dell'isola, assicurando una gestione sostenibile e efficace del turismo nei prossimi anni.

