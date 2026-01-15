Varese dà il benvenuto alla Fiamma Olimpica, prima tappa del tour in Lombardia per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Giovani e istituzioni hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della fiaccola, simbolo di unità e speranza per l’evento sportivo che si svolgerà tra due anni. Un momento di condivisione che coinvolge tutta la comunità in un percorso di preparazione e attesa.

Un fiume di gente ha accolto la Fiamma Olimpica al suo arrivo a Varese, prima tappa del tour in Lombardia della fiaccola dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dal Palaghiaccio fino al centro e ai Giardini si è registrato il pienone: tanto entusiasmo per un evento storico per la città. In arrivo dal vicino Piemonte, la fiamma ha fatto il suo ingresso ufficiale all’ Acinque Ice Arena nel tardo pomeriggio al termine di un lungo spettacolo che ha visto protagoniste le società sportive del mondo del ghiaccio del territorio. Uno dopo l’altro si sono alternati sulla pista gli atleti delle diverse discipline, dal pattinaggio all’hockey fino al curling. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese accoglie la fiamma. Giovani e istituzioni: "Viviamo un sogno che sta diventando realtà"

Leggi anche: La Fiamma Olimpica a Telese Terme, un sogno che diventa realtà: il plauso del sindaco Caporaso

Leggi anche: Ambesi: “Musetti ha un’arma che sta diventando ingombrante per gli avversari”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Varese accoglie la fiamma. Giovani e istituzioni: Viviamo un sogno che sta diventando realtà; Fontana: grande emozione per Fiamma olimpica nella mia Varese; Fiamma olimpica a Varese, Fontana: «Dimostreremo al mondo cosa significa essere lombardi»; Parte Allegri, poi i due laghi e la fiamma olimpica saluta l’Alto Piemonte diretta a Varese.

GRANDE EMOZIONE PER FIAMMA OLIMPICA NELLA MIA VARESE - VARESE – “Con l’arrivo della Fiamma olimpica in Lombardia sentiamo davvero di essere vicinissimi al traguardo: tra 23 giorni prenderà il via il più importante evento sportivo del mondo, quello che man ... italynews.it