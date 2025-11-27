Rapporto SVIMEZ | investire su infrastrutture occupazione e formazione per il rilancio del Mezzogiorno

di Paolo Capone* II dati presentati da SVIMEZ delineano un quadro economico e sociale con luci e ombre. Grazie al Pnrr il Pil del Mezzogiorno continua a crescere più del resto del Paese: +0,5% nel 2025, +0,7% nel 2026, +0,8% nel 2027. Tra il 2021 e il 2024, inoltre, il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell’occupazione pari all’8%, con 100mila giovani in più al lavoro nell’ultimo triennio, ma aumenta l’esodo, con 175mila che emigrano. Dal 2021 al 2025, peraltro, i salari reali italiani hanno perso potere d’acquisto, con una caduta più forte nel Sud: -10,2% contro – 8,2% nel Centro-Nord. È un segnale che impone al Paese scelte chiare: investire davvero nel Sud significa investire nel futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it