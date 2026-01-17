Beniamino Biondi, scrittore, saggista e ricercatore agrigentino, è stato riconosciuto come miglior studioso 2025 nelle discipline umanistiche dall’Università statale per la sicurezza della vita umana di Leopoli. Il premio, attribuito in collaborazione con il programma internazionale, conferma il valore del suo contributo nel campo delle scienze umanistiche, rafforzando il suo ruolo nel panorama accademico internazionale.

Conferimento di rilievo internazionale per Beniamino Biondi. Lo scrittore, saggista e ricercatore agrigentino riceverà il premio di miglior studioso 2025 nelle discipline umanistiche assegnato dall’Università statale per la sicurezza della vita umana di Leopoli in collaborazione con il programma internazionale “Elite scientifica dell'Ucraina”. La cerimonia è in programma il 23 gennaio al centro culturale e artistico dell’ateneo di Leopoli e sarà accompagnata da una serie di interventi accademici e culturali dedicati all’evoluzione della ricerca umanistica nel contesto contemporaneo e globale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

