Il merlo dal collare è una meraviglia | le bellissime foto dell'uccello montano dal canto triste

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulle montagne di Appennini e Alpi vive il merlo dal collare, un uccello bellissimo ed elusivo. Il naturalista e fotografo Simone Proietti lo ha incontrato sia in Italia che in Spagna, ottenendo immagini spettacolari. Ecco cosa sappiamo su questa affascinante specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Merlo Collare 232 Meraviglia