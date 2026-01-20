Pratiche commerciali sleali nell’agrolimentare i risultati dello studio Areté nei Paesi europei

Lo studio Areté analizza le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare europeo, con particolare attenzione alla Grande distribuzione organizzata (Gdo). L’indagine del Garante della concorrenza, avviata recentemente, ha suscitato discussioni sulla trasparenza e le condizioni di mercato nella filiera alimentare italiana, evidenziando aspetti rilevanti per i consumatori e gli operatori del settore.

Roma, 20 gennaio 2026 – Ha scatenato un acceso dibattito, nei giorni scorsi, la notizia dell’indagine conoscitiva avviata dal Garante della concorrenza in merito al ruolo svolto dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo) nella filiera agroalimentare italiana. Il punto di partenza è stato la constatazione che i prezzi dei beni alimentari, nel periodo che va dall’ottobre 2021 all’ottobre 2025, sono cresciuti più rapidamente dell’inflazione generale. Una dinamica, quest’ultima, che però ha riguardato tutta Europa. A proposito delle pratiche commerciali sleali che affliggono il settore agroalimentare in tutta l’ Eurozona, poco più di un mese fa è stato pubblicato un interessante studio condotto da Aretè - società indipendente specializzata in analisi economiche nell’ambito dell’agrifood – per conto della Direzione generale Agricoltura della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

