Cementificazione Ispra ' certifica' l' aumento del consumo di suolo pubblico L' ira del sindaco | Indagine superficiale ecco i veri dati
Un quarto di suolo pubblico divorato dal cemento. Che aumenta addirittura fino al 75% nelle zone pianeggianti, ovvero al di sotto dei 10 metri sul livello del mare. E con un incremento annuale nel 2024 rispetto all'anno precedente di 3,58 ettari. Sono i dati relativi al consumo di suolo contenuti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
