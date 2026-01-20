Picchiano e insultano poliziotti e steward al concerto di Vasco Rossi | chiesta condanna per tre fan a Torino assolti

A Torino, tre fan sono stati accusati di aver aggredito e insultato poliziotti e steward durante un concerto di Vasco Rossi. Dopo il processo, il tribunale ha assolto gli imputati, ritenendo che i fatti non costituissero reato. Questa sentenza chiarisce la posizione legale su un episodio che aveva suscitato attenzione nelle cronache locali.

Aggiornamento 20 gennaio 2026. Oggi, il tribunale di Torino ha assolto i tre imputati, a vario titolo perché “il fatto non sussiste” e “il fatto non costituisce reato”. Le motivazioni della sentenza di primo grado saranno rese note entro novanta giorni. Un anno di carcere per la 28enne, che “ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it Picchiano e insultano poliziotti e steward al concerto di Vasco Rossi: chiesta condanna per tre fan a TorinoA Torino, tre fan di Vasco Rossi sono stati accusati di aver aggredito e insultato agenti di polizia e steward durante un concerto. Leggi anche: Chiesta condanna per un giornalista Rai a Torino: mobbing e critiche al collega per l'astio con il Movimento Cinque Stelle La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Insulta, picchia e minaccia di morte la moglie: 30enne portato in carcere - AgrigentoNotizie. Sappe, detenuti stranieri picchiano due poliziotti a Casal del Marmo - Ore di violenza e terrore per un grave episodio di aggressione ai danni di un poliziotto in servizio all'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, a Roma. A renderlo noto è il Sappe. Un ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.