Perisic Inter colpo di scena! Il croato torna in nerazzurro? C’è uno sviluppo che potrebbe prendere presto piede…I dettagli

Si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter. Dopo le recenti trattative di calciomercato, si fanno strada ipotesi e aggiornamenti che potrebbero segnare un nuovo capitolo per il calciatore croato e la squadra nerazzurra. Restano da seguire sviluppi e conferme, mentre le luci di San Siro continuano a restare accese, segno di un’attesa che potrebbe presto portare a novità.

Le luci di San Siro non si sono spente subito dopo il triplice fischio di Inter-Lecce. Mentre la squadra tirava il fiato dopo una vittoria sofferta ma vitale, nei meandri dello stadio andava in scena un vertice decisivo per il futuro immediato del club. La dirigenza nerazzurra ha deciso di rompere gli indugi: l’Inter tornerà sul mercato per regalare un rinforzo sulle fasce a Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto ha visto protagonisti i vertici societari e lo staff tecnico. Il Presidente Beppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin si sono intrattenuti a lungo con l’allenatore nerazzurro e con il suo fedele scudiero, Aleksandar Kolarov. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Perisic Inter, colpo di scena! Il croato torna in nerazzurro? C’è uno sviluppo che potrebbe prendere presto piede…I dettagli Leggi anche: Acerbi Inter, addio a gennaio? Nelle ultime ore c’è uno scenario che sta prendendo piede per il difensore. I dettagli Leggi anche: Sucic Inter, il croato conquista San Siro: tra Barella e Mkhitaryan, il croato è l’erede del centrocampo nerazzurro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Torna Paquetá, colpo di scena nella notte: da non credere; Mercato Inter, Romano parla così del ritorno di Perisic: «I nerazzurri hanno parlato col PSV, ecco la risposta del club olandese; “Conte via da Napoli”, clamorosa presa di posizione: c’è l’annuncio; Serie A, gravissimo lutto: il cordoglio del club bianconero. Perisic Inter, l’esterno croato torna in nerazzurro? Aggiornamenti importanti di questi giorni di calciomercato, cosa può accadere - Aggiornamenti importanti di questi giorni di calciomercato, cosa può accadere Le luci di San Siro non si sono spente subito dopo il triplice fischi ... calcionews24.com

Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso - Un vero e proprio vertice di mercato tra dirigenti e staff tecnico, andato in scena subito dopo il successo di mercoledì sera contro il Lecce. msn.com

L’Inter pianifica un colpo a effetto: quale è la strategia del club - Un talento alla Nico Paz in estate, che produca valore e visibilità. msn.com

Summit segreto a San Siro: l'Inter ha deciso di accelerare per un nuovo esterno! #Inter #Calciomercato #Chivu #Marotta #Perisic #Hakimi #SerieA #ForzaInter #Gazzetta #InsideInter - facebook.com facebook

Il nome di Perisic resta una suggestione forte per l’Inter. Ndoye è un vecchio pallino dell’Inter, già seguito due estati fa. Al momento non esistono spiragli concreti per un’operazione incrociata con Frattesi. Inoltre l’Inter segue da anni Singo. [ @Glongari] x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.