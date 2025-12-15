Roomba dichiara fallimento e passa ai cinesi la mossa dopo i dazi di Trump | cosa cambia per l’azienda dei robot aspirapolvere
iRobot, nota per i suoi robot aspirapolvere Roomba, ha annunciato il fallimento e la cessione alle aziende cinesi. La decisione arriva dopo le tensioni commerciali e i dazi imposti dall'amministrazione Trump, segnando un cambiamento significativo per questa storica azienda americana.
Diventerà cinese iRobot, l’azienda americana che si è affermata sul mercato producendo i robot aspirapolvere Roomba. Lo ha annunciato la stessa società dopo aver presentato i stanza di fallimento e dopo aver ritirato i titoli dalla borsa. iRobot, con sede nel Massachusetts, verrà infatti acquisita dal suo principale finanziatore e dal suo principale produttore, rispettivamente Shenzhen Picea Robotics Co. e Santrum Hong Kong Co. Un accordo di ristrutturazione spinto proprio dai dazi voluti da Trump e che di fatto consegna nelle mani di Pechino una delle aziende leader del settore delle aspirapolvere, previsto in continua crescita nei prossimi anni fino a un valore complessivo di 31,7 miliardi di dollari entro il 2033. Open.online
Roomba, finisce un’era: iRobot dichiara fallimento e passa ai cinesi di Picea - Strozzata dalla concorrenza cinese, la società ha ricevuto il colpo di grazia dai dazi di Trump che hanno fatto lievitare i costi di produzione ... msn.com
Roomba dichiara fallimento e passa ai cinesi, la mossa dopo i dazi di Trump: cosa cambia per l’azienda dei robot aspirapolvere - L’azienda iRobot ha preferito garantire ai consumatori una continuità di operazioni, nell’ultimo anno martoriate dalle tariffe ... msn.com
