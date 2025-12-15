Roomba dichiara fallimento e passa ai cinesi la mossa dopo i dazi di Trump | cosa cambia per l’azienda dei robot aspirapolvere

iRobot, nota per i suoi robot aspirapolvere Roomba, ha annunciato il fallimento e la cessione alle aziende cinesi. La decisione arriva dopo le tensioni commerciali e i dazi imposti dall'amministrazione Trump, segnando un cambiamento significativo per questa storica azienda americana.

Diventerà cinese iRobot, l’azienda americana che si è affermata sul mercato producendo i robot aspirapolvere Roomba. Lo ha annunciato la stessa società dopo aver presentato i stanza di fallimento e dopo aver ritirato i titoli dalla borsa. iRobot, con sede nel Massachusetts, verrà infatti acquisita dal suo principale finanziatore e dal suo principale produttore, rispettivamente Shenzhen Picea Robotics Co. e Santrum Hong Kong Co. Un accordo di ristrutturazione spinto proprio dai dazi voluti da Trump e che di fatto consegna nelle mani di Pechino una delle aziende leader del settore delle aspirapolvere, previsto in continua crescita nei prossimi anni fino a un valore complessivo di 31,7 miliardi di dollari entro il 2033. Open.online

