Partito comunista italiano il programma degli eventi a Livorno per il 105esimo anniversario

Il 21 gennaio, Livorno ricorda il 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d’Italia, fondato nel 1921 al teatro San Marco. Un’occasione per riflettere sulla storia e l’evoluzione di questo importante soggetto politico, attraverso una serie di eventi che si terranno in città. La commemorazione intende offrire uno sguardo sulla vicenda storica e sui valori che hanno caratterizzato il partito nel corso degli anni.

Livorno celebra domani, 21 gennaio, il 105esimo anniversario della nascita del Partito Comunista d'Italia, avvenuta nel 1921 al teatro San Marco. Per l'occasione, Pci e Rifondazione Comunista hanno in programma due appuntamenti per celebrare questo anniversario. In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d'Italia, il Rifondazione Comunista organizza l'evento "Festa a Teatro - Un Gramsci mai visto".

