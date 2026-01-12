Anniversario partito Rifondazione Comunista | si festeggia con Festa a Teatro-Un Gramsci mai visto

In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d’Italia, il Rifondazione Comunista organizza l’evento “Festa a Teatro - Un Gramsci mai visto”. L’appuntamento si svolge per celebrare la storia e i valori del partito, con iniziative culturali e incontri dedicati a Antonio Gramsci. Un’occasione per riflettere sul ruolo del pensiero marxista e sulla storia politica del paese.

In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d’Italia (21 gennaio 1921–21gennaio 2026), il Partito della Rifondazione Comunista– Circolo territoriale “A. Gramsci” di Polistena organizza una serata speciale all’insegna di teatro, musica, memoria e cultura politica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Rifondazione Comunista: "Il 4 novembre non è la nostra festa. No al militarismo" Leggi anche: Rifondazione Comunista: "La vicenda del teatro Signorelli diventi un esercizio di partecipazione" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il 21 gennaio a Polistena in scena Un Gramsci mai visto per il 105° anniversario della nascia del PCdl - Calabria Reportage; Partito Rifondazione Comunista Ruvo: «Giù le mani dal Venezuela»; Domani Acca Larentia; Masi: Disgustato dalle frasi di Cantini, più gravi quelle della Gualmini. Furto a Rifondazione Comunista, rubati i soldi dei tesseramenti - A Viareggio, nel circolo del quartiere Varignano, nella notte fra venerdì e sabato, sono stati portati via 300 euro in contanti. ilgiornale.it Bonassola, proposta l’intitolazione di una via ad Armando Cossutta nel decimo anniversario della scomparsa - Nel decimo anniversario della scomparsa di Armando Cossutta, su iniziativa di Enrico Vesco, Cristiano Ruggia, Andrea Poletti e Marco De Franchi, è stata avanzata la richiesta di intitolare una via, un ... msn.com Viareggio, furto con spaccata nella sede di Rifondazione Comunista: 300 euro di bottino e circolo devastato - Furto con spaccata nella notte fra venerdì e sabato ai danni del circolo di Viareggio di Rifondazione Comunista, la cui sede si trova nel quartiere Varignano. corrierefiorentino.corriere.it Il ricordo del partito nel giorno del 33esimo anniversario dall'uccisione di Beppe Alfano. - facebook.com facebook

