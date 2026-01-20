Paolo De Chiesa e Sergio Barducci presentano Ho sfiorato il cielo a Verona | un racconto di neve dolore e rinascita

Paolo De Chiesa e Sergio Barducci presentano a Verona il libro

Un colpo di pistola, un miracolo, una rinascita. Mercoledì 21 gennaio alle ore 18.30, Paolo De Chiesa e Sergio Barducci presentano a Casa Verona (Piazza Arsenale, 6b – Verona) il libro “Ho sfiorato il cielo” (Edizioni Minerva), un racconto intenso e autentico in cui l’ex protagonista della Valanga Azzurra — oggi apprezzato commentatore sportivo — sceglie di mettersi a nudo ripercorrendo una vita vissuta “ad alta quota”, tra le vette dello sport e gli abissi interiori di un uomo che ha visto la morte da vicino. Nel libro, De Chiesa ripercorre la sua storia a partire dalla passione nata tra le montagne di Cervinia, fino ai trionfi sulle piste di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Paolo De Chiesa: “La mia ex mi ha sparato in faccia, sono vivo per miracolo. Ho mentito per coprire tutti e per tre anni ho vissuto nell’incubo”Dopo oltre quarant’anni di silenzio, Paolo De Chiesa rivela il drammatico episodio che ha segnato la sua vita: un colpo di pistola sparato dalla sua ex compagna, che lo ha colpito in viso.

