Ospedaletto è pronta ad accogliere la 25° edizione di Expo Pisa

Ospedaletto si prepara ad accogliere la 25ª edizione di Expo Pisa, che si svolgerà dal 20 al 29 marzo nell’area espositiva locale. Promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano, questa manifestazione rappresenta un appuntamento annuale dedicato alle realtà del settore e alle opportunità di sviluppo territoriale. L’evento conferma l’impegno di Ospedaletto nel promuovere il tessuto economico e imprenditoriale della zona.

Pisa, 20 gennaio 2026 – Un ritorno per festeggiare la sua edizione numero 25. Dal 20 al 29 marzo nell'area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e NKE per la parte organizzativa. Edizione numero 25 che ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Una manifestazione tra le più importanti a livello regionale con una superficie complessiva di oltre 9.000 mq espositivi, suddivisi tra 5.000 mq di padiglioni coperti e 4.000 mq di aree esterne, con un parcheggio interno da 20.

