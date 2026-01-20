Operazione “219”: Maurizio Esposito, noto come “’o Badoglio”, torna libero dopo l’arresto per rapina. Nato nel 1982, Esposito era stato detenuto nel carcere di Poggioreale e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari a Brusciano. La vicenda si conclude con la sua scarcerazione, segnando un nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario in corso.

Maurizio Esposito, classe 1982, era stato inizialmente detenuto nel carcere di Poggioreale e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari a Brusciano. Sul suo capo pendeva una richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell’ambito del processo contro il clan Rega-Piacente di Brusciano, per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 3091990), con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416 bis, n. 1 del codice penale). Esposito, alias “’o Badoglio”, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato condannato esclusivamente per un singolo episodio di spaccio, riportando una pena di un anno e tre mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Operazione “219”, Esposito “’o Badoglio” torna libero: domiciliari dopo l’arresto per rapina

Blitz contro la ‘219’, arrestato per rapina e di nuovo scarcerato “o badoglio”Un blitz ha portato all’arresto di Maurizio Esposito, noto come “o Badoglio”, coinvolto in un episodio di rapina.

Leggi anche: Leonardo Fiorini morto dopo la caduta dal balcone, torna libero l’amico accusato di omicidio: revocati i domiciliari a David Stojanovic. L’autopsia e la rissa: cosa non torna

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Accelerata del Parma per Sebastiano Esposito: operazione in chiusura - Dopo essere stato vicinissimo al Cagliari prima che la trattativa si fermasse a causa della mancata intesa finale, Sebastiano Esposito adesso è vicinissimo a lasciare l’Inter. gianlucadimarzio.com

Parma, perso Esposito si chiude per Sorensen: i dettagli dell'operazione col Midtjylland - Perso Sebastiano Esposito, diretto verso il Cagliari, il Parma si rifà subito e chiude l'operazione Oliver Sorensen con il Midtjylland, secondo quanto riportato da Sky Sport. tuttomercatoweb.com

La Lega in Toscana con Vannacci ha preso una batosta tale che Badoglio al confronto sembrava Giulio Cesare, il peggiore risultato dai tempi di Pericle - facebook.com facebook