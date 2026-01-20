Operazione 219 Esposito ’o Badoglio torna libero | domiciliari dopo l’arresto per rapina

Da teleclubitalia.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione “219”: Maurizio Esposito, noto come “’o Badoglio”, torna libero dopo l’arresto per rapina. Nato nel 1982, Esposito era stato detenuto nel carcere di Poggioreale e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari a Brusciano. La vicenda si conclude con la sua scarcerazione, segnando un nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario in corso.

Maurizio Esposito, classe 1982, era stato inizialmente detenuto nel carcere di Poggioreale e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari a Brusciano. Sul suo capo pendeva una richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell’ambito del processo contro il clan Rega-Piacente di Brusciano, per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 3091990), con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 416 bis, n. 1 del codice penale). Esposito, alias “’o Badoglio”, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato condannato esclusivamente per un singolo episodio di spaccio, riportando una pena di un anno e tre mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

operazione 219 esposito 8217o badoglio torna libero domiciliari dopo l8217arresto per rapina

© Teleclubitalia.it - Operazione “219”, Esposito “’o Badoglio” torna libero: domiciliari dopo l’arresto per rapina

Blitz contro la ‘219’, arrestato per rapina e di nuovo scarcerato “o badoglio”Un blitz ha portato all’arresto di Maurizio Esposito, noto come “o Badoglio”, coinvolto in un episodio di rapina.

Leggi anche: Leonardo Fiorini morto dopo la caduta dal balcone, torna libero l’amico accusato di omicidio: revocati i domiciliari a David Stojanovic. L’autopsia e la rissa: cosa non torna

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Accelerata del Parma per Sebastiano Esposito: operazione in chiusura - Dopo essere stato vicinissimo al Cagliari prima che la trattativa si fermasse a causa della mancata intesa finale, Sebastiano Esposito adesso è vicinissimo a lasciare l’Inter. gianlucadimarzio.com

Parma, perso Esposito si chiude per Sorensen: i dettagli dell'operazione col Midtjylland - Perso Sebastiano Esposito, diretto verso il Cagliari, il Parma si rifà subito e chiude l'operazione Oliver Sorensen con il Midtjylland, secondo quanto riportato da Sky Sport. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.