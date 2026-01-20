Un blitz ha portato all’arresto di Maurizio Esposito, noto come “o Badoglio”, coinvolto in un episodio di rapina. Dopo essere stato detenuto a Poggioreale e successivamente agli arresti domiciliari a Brusciano, Esposito si trova nuovamente in carcere. La sua vicenda si inserisce nel contesto delle indagini sulla criminalità organizzata napoletana, con una condanna richiesta di oltre sei anni di reclusione.

Maurizio Esposito, classe ’82, prima in carcere a Poggioreale e poi agli arresti domiciliari a Brusciano perché pendeva sul suo capo la richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell’ambito del processo contro il clan Rega-Piacente di Brusciano, per associazione finalizzata allo spaccio ex art. 74DPR 3091990, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ex art. 416 bis nr 1 del codice penale. Esposito, alias o’ badoglio, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, era stato condannato solo per un episodio di spaccio ad un anno e tre mesi di reclusione, venendo così assolto dall’associazione a delinquere che gli veniva contestata; gli era stata esclusa l’aggravante mafiosa e gli sono state concesse sia le attenuanti generiche che il vincolo della continuazione, tutti benefici che hanno portato il GIP napoletano ad accogliere la richiesta dell’avvocato Poziello ed a rimetterlo completamente in libertà, senza alcun obbligo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Rapina a mano armato con la paletta dei finanzieri: arrestato e poi scarcerato 29enne

Melito, tre aiuole trasformate in box per cani: blitz di Municipale e Carabinieri nel rione 219Nel rione 219 di via Danubio a Melito, un’area comunale di circa 250 metri quadrati è stata occupata illegalmente e trasformata in box per cani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Blitz contro la ‘219’, arrestato per rapina e di nuovo scarcerato “o badoglio”; A Brusciano 3 arresti per droga, il lavori dei carabinieri contro le piazze di spaccio.

Blitz contro la ‘219’, arrestato per rapina e di nuovo scarcerato “o badoglio” - Maurizio Esposito, classe ’82, prima in carcere a Poggioreale e poi agli arresti domiciliari a Brusciano perché pendeva sul suo capo la richiesta di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione emessa dal ... napolitoday.it