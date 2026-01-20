Open Day del liceo Cartesio scuola proiettata al futuro

Il Liceo Cartesio apre le sue porte in occasione dell’Open Day, offrendo agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere un ambiente educativo attento alle esigenze del futuro. Attraverso incontri, progetti e laboratori, la scuola si impegna a favorire la crescita completa delle giovani generazioni, promuovendo un percorso formativo che va oltre l’aula. Un momento di confronto dedicato a chi desidera scoprire le potenzialità di questa istituzione.

Sono gli alunni a raccontare il Liceo Cartesio, aperto al pubblico in occasione dell’open day. Grande partecipazione per una scuola che rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il territorio. Non solo studio, condivisione e socializzazione, ma anche attenzione al sociale. Personale scolastico, studenti e studentesse collaborano infatti con la Fondazione AMEI, che si occupa di sostenere bambini e bambine affetti da malattie epatiche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

