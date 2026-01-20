Il Liceo Cartesio apre le sue porte in occasione dell’Open Day, offrendo agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere un ambiente educativo attento alle esigenze del futuro. Attraverso incontri, progetti e laboratori, la scuola si impegna a favorire la crescita completa delle giovani generazioni, promuovendo un percorso formativo che va oltre l’aula. Un momento di confronto dedicato a chi desidera scoprire le potenzialità di questa istituzione.

Sono gli alunni a raccontare il Liceo Cartesio, aperto al pubblico in occasione dell’open day. Grande partecipazione per una scuola che rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il territorio. Non solo studio, condivisione e socializzazione, ma anche attenzione al sociale. Personale scolastico, studenti e studentesse collaborano infatti con la Fondazione AMEI, che si occupa di sostenere bambini e bambine affetti da malattie epatiche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Open Day del liceo Cartesio, scuola proiettata al futuro

Come scegliere la scuola superiore: «Il Liceo per prestigio rovina i figli, genitori fate un passo indietro. Gli Open Day? Spesso solo fuffa»La scelta della scuola superiore rappresenta un momento importante per le famiglie italiane.

Leggi anche: Un open day al Campus per orientare gli studenti del futuro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutto pronto per l'Open Day del Liceo Maccari di Frosinone per sabato 17; Tradizione e innovazione: Open day al liceo scientifico da Vinci; Gli open day del Liceo Classico; Iscrizioni al nuovo anno scolastico, il Liceo La Farina apre le porte alle famiglie con un open day.

Open Day al liceo scientifico da Vinci tra scienza, innovazione e il nuovo corso di astronomia - Grande partecipazione per l’appuntamento annuale con l’orientamento per famiglie e studenti alla scoperta di un’offerta formativa che unisce tradizione, sperimentazione e visione internazionale ... reggiotoday.it

Vallo della Lucania: grande partecipazione all’Open Day del Liceo Parmenide - Si è svolto sabato 17 gennaio l’open day del Liceo Parmenide, un appuntamento importante per famiglie e studenti impegnati nella scelta del percorso scolastico. infocilento.it

Open Day del liceo Cartesio, scuola proiettata al futuro

17 Gennaio 2026 Open Day _ Liceo Scientifico Statale "A. Volta" #liceovoltarc #liceoscientifico (Seconda parte) - facebook.com facebook