La scelta della scuola superiore rappresenta un momento importante per le famiglie italiane. In un contesto in cui le decisioni si intrecciano tra opinioni e informazioni spesso superficiali, è fondamentale valutare attentamente le opzioni disponibili. Gli Open Day e le percezioni sul prestigio, come il Liceo, spesso non corrispondono alle reali esigenze degli studenti. Una scelta consapevole richiede tempo e riflessione, lontano da mode e luoghi comuni.

La "febbre" dell'iscrizione è tornata. Migliaia di famiglie italiane sono alle prese con il modulo che vale un futuro, ma dietro i click sul portale del Ministero si nasconde. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Come scegliere la scuola superiore: «Il Liceo per prestigio rovina i figli, genitori fate un passo indietro. Gli Open Day? Spesso solo fuffa»

Leggi anche: Dal calendario degli open day, ai test attitudinali: come scegliere la scuola superiore a Bologna

Leggi anche: Scegliere il liceo giusto: Tra open day e percorsi formativi scopri come fare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Iscrizioni alle superiori 2026: il liceo più ambito di Roma (e perché fa la differenza per il futuro); Scuola a Milano, aprono le iscrizioni (e la solita corsa allo scientifico). Il classico in cinque anni perde 1.500 matricole; Iscrizioni scuola superiore 2026: modalità, ammissione e tutto quello che c’è da sapere; Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi.

Al liceo vanno i più bravi ed è la scuola migliore: il mito resiste ancora tra genitori (e studenti) - Per tanti studenti il liceo resta la scelta consigliabile a chi ha una buona pagella. msn.com