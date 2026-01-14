Come scegliere la scuola superiore | Il Liceo per prestigio rovina i figli genitori fate un passo indietro Gli Open Day? Spesso solo fuffa

Da leggo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta della scuola superiore rappresenta un momento importante per le famiglie italiane. In un contesto in cui le decisioni si intrecciano tra opinioni e informazioni spesso superficiali, è fondamentale valutare attentamente le opzioni disponibili. Gli Open Day e le percezioni sul prestigio, come il Liceo, spesso non corrispondono alle reali esigenze degli studenti. Una scelta consapevole richiede tempo e riflessione, lontano da mode e luoghi comuni.

La "febbre" dell'iscrizione è tornata. Migliaia di famiglie italiane sono alle prese con il modulo che vale un futuro, ma dietro i click sul portale del Ministero si nasconde. 🔗 Leggi su Leggo.it

come scegliere la scuola superiore il liceo per prestigio rovina i figli genitori fate un passo indietro gli open day spesso solo fuffa

© Leggo.it - Come scegliere la scuola superiore: «Il Liceo per prestigio rovina i figli, genitori fate un passo indietro. Gli Open Day? Spesso solo fuffa»

Leggi anche: Dal calendario degli open day, ai test attitudinali: come scegliere la scuola superiore a Bologna

Leggi anche: Scegliere il liceo giusto: Tra open day e percorsi formativi scopri come fare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Iscrizioni alle superiori 2026: il liceo più ambito di Roma (e perché fa la differenza per il futuro); Scuola a Milano, aprono le iscrizioni (e la solita corsa allo scientifico). Il classico in cinque anni perde 1.500 matricole; Iscrizioni scuola superiore 2026: modalità, ammissione e tutto quello che c’è da sapere; Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi.

scegliere scuola superiore liceoAl liceo vanno i più bravi ed è la scuola migliore: il mito resiste ancora tra genitori (e studenti) - Per tanti studenti il liceo resta la scelta consigliabile a chi ha una buona pagella. msn.com

scegliere scuola superiore liceoScuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi - Da oggi, fino al 14 febbraio, le famiglie italiane potranno scegliere l’istituto dei propri figli per l’anno prossimo. ilsole24ore.com

Scuole superiori, è tempo di iscrizioni: 5 consigli per genitori e figli per scegliere bene - Molti ragazzi, con i loro genitori, stanno decidendo proprio in questi giorni a quali scuole superiori iscriversi. iodonna.it

[MUTI SUB]Liu Lanbo&Yueyue~I Tried To Seduce Him, But He Had Been Loving Me For Ten Years!#minidrama

Video [MUTI SUB]Liu Lanbo&Yueyue~I Tried To Seduce Him, But He Had Been Loving Me For Ten Years!#minidrama

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.