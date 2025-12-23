One Piece Eiichiro Oda | Sto invecchiando ecco perché l' anno prossimo si corre verso la fine

One Piece entra nella fase finale con velocità crescente: Eiichiro Oda annuncia un 2026 ricco di eventi e incontri straordinari, anticipando sviluppi chiave della saga e isole leggendarie, mentre la lunga avventura dei Pirati di Cappello di Paglia si avvicina al traguardo. Il viaggio di One Piece si avvicina a un climax senza precedenti. Eiichiro Oda, in occasione del Jump Festa 2026, ha condiviso con i fan dettagli intriganti sul prossimo anno della saga, promettendo colpi di scena, incontri inaspettati e rivelazioni che accelereranno la corsa verso la conclusione. Il 2026 come anno di svolta per One Piece Dopo anni di Flashback e approfondimenti storici, la Final Saga di One Piece sta per intensificarsi.

One Piece, un nuovo film è in lavorazione, ma Eiichiro Oda frena: "Non sta andando molto bene" - Nel mare sempre agitato di One Piece, ogni annuncio è un'onda capace di spostare l'orizzonte. msn.com

ONE PIECE, Oda spiazza tutti: Laugh Tale è vicina, Luffy ci arriverà nel 2026 - Nel 2026 One Piece vivrà svolte narrative cruciali, rivelazioni e novità sull'anime e la serie live action, secondo Oda. anime.everyeye.it

ONE PIECE LUFFY ARTCANVAS 1/8 1000LOGS ANNIVERSARY La serie ARTCANVAS è una collezione di figure di Luffy il cui corpo è interamente decorato con artwork tratti dalle color page di One Piece disegnate da Eiichiro Oda. Il primo capitolo di questa - facebook.com facebook

