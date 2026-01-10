A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le isole di Ischia e Procida sono attualmente isolate, con onde che nel Golfo di Napoli superano i 3 metri di altezza. Le cattive condizioni del mare, persistenti dalla notte scorsa, rendono difficile il collegamento con la terraferma, influenzando la mobilità e le attività locali.

Le isole di Ischia e Procida risultano al momento irraggiungibili a causa delle avverse condizioni del mare che, dalla scorsa notte, stanno interessando l’intero golfo di Napoli. Le forti raffiche di vento occidentale, che hanno superato i 40 nodi, hanno provocato un sensibile aumento del moto ondoso, con onde che raggiungono anche i 3 metri . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maltempo in Campania, Ischia e Procida isolate: onde alte più di 3 metri nel Golfo

