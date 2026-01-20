Omicidio Federica Torzullo il marito Claudio ha agito da solo?

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo proseguono, con attenzione rivolta alle circostanze e ai possibili coinvolgimenti. Si indaga principalmente sul ruolo del marito, Claudio, e sulla possibilità che abbia agito da solo. La ricostruzione dei fatti resta complessa e in evoluzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali per chiarire le responsabilità e fare luce sull’accaduto.

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo continuano ad allargarsi e a sollevare nuovi interrogativi. Al centro del lavoro degli inquirenti c’è ora il tema dei complici, un’ipotesi che non viene esclusa mentre si cercano risposte nei dettagli più minuti della vicenda che ha sconvolto Anguillara Sabazia. A guidare il racconto è una frase chiave che segna una svolta nell’inchiesta: “Abbiamo dato mandato per gli accertamenti sulle tracce biologiche ed ematiche per capire il Dna e la referibilità all’indagato o a terzi”. >> Federica Torzullo, dall’autopsia dettagli agghiaccianti: come è stata uccisa A pronunciarla è stato il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, lasciando intendere che lo scenario investigativo resta aperto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, cosa è emerso sul marito Claudio dopo l’omicidioIl caso di Federica Torzullo, coinvolta nell’omicidio del marito Claudio, ha attirato l’attenzione della comunità e delle forze dell’ordine.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno interrogato: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio.Federica Torzullo è stata vittima di un omicidio al centro di un’indagine che coinvolge il marito, Claudio Carlomagno.

